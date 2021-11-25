На скарги місцевих жителів району поліцейські натрапили під час моніторингу соцмереж. Там вони побачили публікацію, у якій повідомлялося про агресивного чоловіка, котрий б'є жінок.

До теми На Русанівці у Києві побачили чоловіка, який бив перехожих жінок та хапався за пеніс

У нападника – проблеми із психікою

Правоохоронцям вдалося швидко вийти на зловмисника – на наступний день після інциденту, що набув розголосу. Ним виявився місцевий мешканець 1974 року народження.

Чоловік проживає разом із матір’ю та перебуває на спецобліку в медичному закладі. Ми провели з родичкою профілактичну бесіду та викликали спеціалізовану медичну бригаду,

– розповів заступник начальника Дніпровського управління поліції Костянтин Стрелківський.



Виявилося, що чоловік має проблеми із психікою / Фото поліції Києва

Тримав у страху всю Русанівку

Останньою потерпілою від рук агресивного чоловіка стала дівчина-підліток – він дав її ляпаса, проходячи повз. Після цього випадку жителі Русанівки розповіли, що він часто вчиняє такі напади. Ба більше – хворий у всіх на очах може мацати себе за статевий орган.