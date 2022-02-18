Руйнують міф про відсутність спротиву: у Києві відкрили виставку про Майдан в Донецьку

Поблизу скверу Небесної Сотні у Києві, на Михайлівській площі, відкрили виставку "Євромайдан у Донецьку: історія боротьби за гідність". Презентували кілька сотень фотографій.

Організатором фотовиставки є голова правління громадської організації "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" Станіслав Федорчук. Він розповів журналістам 24 каналу, що метою є ознайомити якомога ширше коло українців з тим, що насправді Євромайдан у Донецьку був. Виставка триватиме до 20 березня.

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Організатор виставки Станіслав Федорчук / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Про що фотовиставка

Федорчук зазначив, що донецький Майдан мав культурну та просвітницьку програму, але про це знають не всі. Через це він і вирішив показати киянам тих, хто підтримував Революцію Гідності.

На цьому Майдані були професори, письменники, музиканти, громадські активісти. Він, попри його не дуже велику чисельність, був спільнотою освічених людей, позитивних,

– розповів Федорчук.

Він зазначив, що люди з донецького Майдану досі залишаються активними в громадському житті. Значна їх частина досі перебуває на фронті, воює в лавах Збройних сил України, є добровольцями.

"На жаль, є і втрати донецького Майдану. Є люди, що побували в полоні, заручниках. І є ті, що померли під час війни", – сказав Федорчук.



На Майдан у Донецьку виходили освічені люди / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Виставку можна побачити на Михайлівській площі / Фото 24 каналу



Активісти донецького Євромайдану продовжують брати участь у житті країни / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Донецьк мав спротив

На фотовиставці вмістили кілька сотень фотографій. Організатор пояснив, що хотів показати загальний емоційний настрій, головні події. Він наголосив, що Євромайдан у Донецьку стартував разом із загальноукраїнським і тривав до кінця лютого 2014 року.

"Донецьк мав і культурний, і політичний спротив. Треба розуміти, що більша частина донеччан їхала до Києва, а не стояла у Донецьку. Майже всі представники Майданів області насамперед їхали до Києва", – розповів Федорчук.



На виставці показали кілька сотень світлин / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Існує міф, що у Донецьку не було спротиву / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Донеччани їхали протестувати до Києва / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Їхали до Києва

За словами організатора, всі розуміли, де серце України й де потрібна підтримка. Крім цього, частина людей їхала до столиці, бо розуміла, що там їх не впізнають.

Якщо виходили у Донецьку та Дружківці, то одразу потрапляли до списків СБУ, міліції. Тобто у список неблагонадійних людей. Через це могли бути проблеми,

– додав він.

Через це, як зазначив Федорчук, чимало людей зустрічалися на вулиці Грушевського чи Інститутській в гарячі дні Євромайдану й з подивом впізнавали одне одного. Вони не домовлялися спільно кидати "коктейлі Молотова" й підпалювати шини, тримаючи вогняне коло.



Активістів у Донецьку переслідували / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Виставку можна побачити до 20 березня / Фото Валентини Поліщук

У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні

У столиці відбулась щорічна акція "Ангели пам'яті" на честь Героїв Небесної Сотні. Кияни приносили квіти до Меморіалу та чіпляли на деревах білих ангелів з паперу. Таку акцію організовують в усій Україні з 2014 року.