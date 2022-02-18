Акція відбулась 18 лютого. Кияни на згадку про загиблих розвісили сотні паперових янголів.

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Деталі події

Ангели з паперу символізують героїв Майдану. Організатори розповіли, що їх чіпляють на деревах, які були свідками розстрілів мирних протестувальників.

Активісти також запалили свічки біля пам'ятних плит. Ініціаторкою акції стала співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька з мистецькою агенцією "Територія А". До акції долучилися представники родин Героїв Євромайдану.



Акція відбулась 18 лютого 2022 року / Фото АрміяInform

Зверніть увагу! Рудницька та "Територія А" у 2014 році започаткували символічну традицію згадувати загиблих на Майдані білими ангелами.

Що відбулося на Майдані 18 лютого 2014 року

Під час Революції Гідності події 18 лютого стало початком найтрагічнішого етапу. Протестувальники йшли до Верховної Ради, але силовики вирішили їх відтіснити. Сутички сталися на вулиці Грушевського та Кріпосному провулку. До урядового кварталу привезли БТР і 2 водомети. Також на мітингувальників чекала велика кількість міліції.

Спецпризначенці "Беркут" почали кидати світло-шумові гранати та стріляти з рушниць. Мітингувальники оборонялись камінням та петардами. Сутички тривали весь день. Через протистояння 18 лютого загинули 23 людини, а 509 отримали травми.