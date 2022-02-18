Организатором фотовыставки является председатель правления общественной организации "Украинский народный совет Донбасса и Луганщины" Станислав Федорчук. Он рассказал журналистам 24 канала, что целью является ознакомить как можно шире круг украинцев с тем, что на самом деле Евромайдан в Донецке был. Выставка продлится до 20 марта.

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Организатор выставки Станислав Федорчук / Фото Валентины Полищук, 24 канал

О чем фотовыставка

Федорчук отметил, что донецкий Майдан имел культурную и просветительскую программу, но об этом знают не все. Поэтому он и решил показать киевлянам тех, кто поддерживал Революцию Достоинства.

На этом Майдане были профессора, писатели, музыканты, общественные активисты. Он, несмотря на его не очень большую численность, был сообществом образованных людей, позитивных,

– рассказал Федорчук.

Он отметил, что люди с донецкого Майдана до сих пор остаются активными в общественной жизни. Значительная их часть до сих пор находится на фронте, воюет в рядах Вооруженных сил Украины, добровольцы.

"К сожалению, есть и потери донецкого Майдана. Есть люди, побывавшие в плену, заложниках. И есть те, кто умер во время войны", – сказал Федорчук.

На Майдан в Донецке выходили образованные люди / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Выставку можно увидеть на Михайловской площади / Фото 24 канала

Активисты донецкого Евромайдана продолжают участвовать в жизни страны / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Донецк оказал сопротивление

На фотовыставке поместили несколько сотен фотографий. Организатор объяснил, что хотел показать всеобщее эмоциональное настроение, главные события. Он отметил, что Евромайдан в Донецке стартовал вместе с общеукраинским и продлился до конца февраля 2014 года.

"Донецк имел и культурное, и политическое сопротивление. Надо понимать, что большая часть дончан ехала в Киев, а не стояла в Донецке. Почти все представители Майданов области, прежде всего, ехали в Киев", – рассказал Федорчук.

На выставке показали несколько сотен фотографий / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Существует миф, что в Донецке не было сопротивления / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Дончане ехали протестовать в Киев / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Ехали в Киев

По словам организатора, все понимали, где сердце Украины и где необходима поддержка. Кроме этого, часть людей ехала в столицу, понимая, что там их не узнают.

Если выходили в Донецке и Дружковке, сразу попадали в списки СБУ, милиции. То есть в список неблагонадежных людей. Из-за этого могли быть проблемы,

– добавил он.

Поэтому, как отметил Федорчук, многие встречались на улице Грушевского или Институтской в ​​жаркие дни Евромайдана и с удивлением узнавали друг друга. Они не договаривались вместе бросать "коктейли Молотова" и поджигать шины, держа огненный круг.

Активистов в Донецке преследовали / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Выставку можно увидеть до 20 марта / Фото Валентины Полищук

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