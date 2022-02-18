Тогда действия экс-работников правоохранительных органов привели к гибели трех героев. Кроме того, пострадали 110 человек.

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Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что расследование завершилось в отношении:

экс-работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве;

экс-командира оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркута" ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Подробности от Офиса генпрокурора

По данным Офиса генпрокурора, подозреваемые выполнили преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве. Их целью было воспрепятствовать массовому движению участников акций протеста с Майдана Незалежности в Верховную Раду Украины.

Преследуя цель устрашения населения и влияния на принятие решений объединениями граждан, организовали совершение подчиненными сотрудниками террористического акта и убийств митингующих,

– говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемые без законных оснований обеспечили противоправное неизбирательное применение со стороны силовиков специальных средств и огнестрельного оружия в отношении участников акции.

Что происходило в Киеве 18 февраля

События 18 – 20 февраля 2018 изменили сознание украинцев.

За эти дни погибли более 70 героев. Также почти 2 десятка человек ушли из жизни в больницах от полученных травм.

Силовики 18 февраля применили против мирных активистов свето-шумовые гранаты, газ, травматическое и стрелковое оружие.

В Киеве эпицентром противостояния между "беркутовцами" и активистами стали Мариинский парк, а также – Крепостной переулок.

Сообщение Офиса генпрокурора:

Дела Майдана: Трагические события 18 февраля – завершено досудебное расследование экс-руководителей милиции

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в г. Киеве и бывшего командира оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Следствием установлено, что 18 февраля 2014 подозреваемые, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в г. Киеве, с целью препятствования массовому движению участников акций с Майдана Незалежности в Верховную Раду Украины, возле которой был запланирован митинг в поддержку изменений в Конституцию Украины, а также преследуя цель устрашения населения и влияния на принятие решений объединениями граждан, организовали совершение подчиненными сотрудниками террористического акта и убийств митингующих.

Для этого они, в соучастии с другими руководителями ПМОН"Беркут", в отсутствие законных оснований, обеспечили противоправное неизбирательное применение сотрудниками специальных средств и огнестрельного оружия в отношении участников собраний граждан.

В результате таких действий экс-работников правоохранительных органов пострадали 110 человек, в том числе 3 человека погибли.