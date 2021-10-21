СБУ підозрює очільника мунварти Києва в злочині, у КП відповіли публікацією розмов з прокурорами

Слідчі Служби безпеки кажуть про викриття очільників комунального підприємства КМДА у завданні бюджету збитків на майже 5 мільйонів. Для пошуків доказів правоохоронці проводили чергові обшуки у приміщеннях муніципальної варти.

За даними слідства, колишній директор КП організував схему, завдяки якій за 2019 – 2020 роки місто переплатило за спецодяг для мунварти 4,6 мільйона гривень. Оборудку нібито підхопив чинний очільник відомства – виконуючий обов'язки директора компанії.

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Підозрюють у скоєнні злочину двох посадовців муніципальної варти, а також директора приватного підприємства.

Нібито завищили ціни втричі

Як стверджують правоохоронці, за 2019 – 2020 роки очільники муніципальної варти уклали 10 договорів з одним товариством про поставку спецодягу. Загальна вартість закупівель сягала 15 мільйонів гривень.

При цьому експерти буцімто встановили, що вартість та обсяги товарів були завищені втричі.

Оборудку слідчі кваліфікували як заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем.



Під час обшуків в офісі комерційного підприємства-постачальника спецодягу правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему, – зазначили у СБУ.

Підозру отримав чиновник, який навіть не підписував документи

У муніципальній варті Києва розповіли, що про підозру у скоєнні злочину отримав її діючий керівник Ігор Марі. Однак у 2019 – 2020 роках він не був очільником відомства та не ставив свої підписи під документами про закупівлю.

Крім того, комунальники кажуть, що прокурори знали про це, але все рівно зробили посадовця фігурантом справи. У якості доказу в муніципальній варті виклали запис розмов юриста компанії з працівником прокуратури Солом'янського району Києва.

Дивіться відео переговорів юриста муніципальної варти з прокурором: