Ще до отримання зарплати: суддя апеляційного суду купила у Києві квартиру за майже 5 мільйонів
Елітним житлом обзавелася 14 лютого служителька Феміди Світлана Музичко. Працівниця Київського апеляційного суду купила квартиру у столиці площею 76,2 квадратних метри.
Інформацію про придбання нерухомості суддя виклала у формі змін до електроннії декларації. Згідно з документом, Музичко віддала за житло 4 мільйона 686 тисяч 300 гривень.
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Один квадратний метр квартири обійшовся судді у 61 500 гривень, що значно перевищує середню вартість "квадрата" у Києві.
Вклала майже два щорічних доходи
- Декларацію про доходи за 2021 рік Музичко ще не викладала, однак у своєму звіті за 2020-й суддя вказала 1,78 мільйона доходу зарплати та ще 712 тисяч аліментів.
- За місяць до купівлі житла суддя отримала 174 тисячі гривень зарплатні, однак придбання сталося ще до того, як жінка отримала гроші за роботу у лютому.
- Невдовзі після оформлення договору Музичко отримала від держави 184 тисячі гривень зарплати.
Де саме розташована квартира судді, невідомо. Продавцем виступило акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ДТС – Капітал". Від імені цього АТ діяла ТОВ "Сіріус Інвест Груп".
Що відомо про статки судді Музичко
Станом на кінець 2020 року суддя Київського апеляційного суду володіла будинком в селі Щасливе Бориспільського району площею 170 квадратних метрів, а також земельною ділянкою в 11 соток.
Крім того, у власності Музичко є квартира у Львові та будинок на Львівщині. Їздить суддя на Toyota Rav 4 2016 року випуску.