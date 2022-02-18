Ще до отримання зарплати: суддя апеляційного суду купила у Києві квартиру за майже 5 мільйонів

Елітним житлом обзавелася 14 лютого служителька Феміди Світлана Музичко. Працівниця Київського апеляційного суду купила квартиру у столиці площею 76,2 квадратних метри.

Інформацію про придбання нерухомості суддя виклала у формі змін до електроннії декларації. Згідно з документом, Музичко віддала за житло 4 мільйона 686 тисяч 300 гривень.

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Один квадратний метр квартири обійшовся судді у 61 500 гривень, що значно перевищує середню вартість "квадрата" у Києві.

Вклала майже два щорічних доходи

Декларацію про доходи за 2021 рік Музичко ще не викладала, однак у своєму звіті за 2020-й суддя вказала 1,78 мільйона доходу зарплати та ще 712 тисяч аліментів.

За місяць до купівлі житла суддя отримала 174 тисячі гривень зарплатні, однак придбання сталося ще до того, як жінка отримала гроші за роботу у лютому.

Невдовзі після оформлення договору Музичко отримала від держави 184 тисячі гривень зарплати.

Де саме розташована квартира судді, невідомо. Продавцем виступило акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ДТС – Капітал". Від імені цього АТ діяла ТОВ "Сіріус Інвест Груп".

Що відомо про статки судді Музичко

Станом на кінець 2020 року суддя Київського апеляційного суду володіла будинком в селі Щасливе Бориспільського району площею 170 квадратних метрів, а також земельною ділянкою в 11 соток.

Крім того, у власності Музичко є квартира у Львові та будинок на Львівщині. Їздить суддя на Toyota Rav 4 2016 року випуску.