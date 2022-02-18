Судячи з паспорта об'єкта, який встановили біля кінотеатру, всі роботи мають закінчитися до кінця 2023 року. Під час тендеру, який виграло товариство, було вказано, що відновити приміщення "Київської Русі" мають впродовж 2022.

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За ці роботи Київ заплатить чималу суму – 287 мільйонів 755 тисяч гривень.

Що передбачає реконструкція кінотеатру "Київська Русь"

Згідно з відкритою документацією, будівлю культового кінотеатру мають не просто привести до ладу, але й фактично суттєво перебудувати. Підрядники мають:

відремонтувати внутрішні приміщення;

замінити обладнання та меблі;

облаштувати ще одну кінозалу, терасу на даху та артпростір;

оновити системи водо- та електропостачання, водовідведення, вентиляції, опалення та кондиціювання;

оздобити фасад та встановити його підсвітку;

створити паркінг на 100 автівок та зону відпочинку з газонами.

Перша серйозна реконструкція за 40 років

"Київську Русь" відкрили у 1982 році. З того часу приміщення кінотеатру суттєво не змінювали, всередині робили лише косметичні ремонти. Кінотеатр на вулиці Січових Стрільців має дві зали – велику на 1192 місця та малу – на 176.

Проєкт реконструкції кінотеатру готували ще наприкінці 2020 року, однак гроші на ремонт виділили лише у жовтні 2021. Згодом через брак коштів та пандемію COVID-19 роботи були відкладені.

ТОВ "Ж.О.К.", яке займається реконструкцією "Київської Русі", робила реставрацією фонтану "Самсон" та альтанки біля Андріївського узвозу, 21. Крім того, з лютого 2020 представники компанії ремонтують кінотеатр "Краків" на Русанівській набережній.