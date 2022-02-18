Судя по паспорту объекта, который установили возле кинотеатра, все работы должны закончиться до конца 2023 года. Во время тендера, который выиграло общество, было указано, что восстановить помещение "Киевской Руси" должны в течение 2022.

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За эти работы Киев заплатит немалую сумму – 287 миллионов 755 тысяч гривен.

Что предусматривает реконструкция кинотеатра "Киевская Русь"

Согласно открытой документации, здание культового кинотеатра должны не просто привести в порядок, но и фактически существенно перестроить. Подрядчики должны:

отремонтировать внутренние помещения;

заменить оборудование и мебель;

обустроить еще один кинозал, террасу на крыше и артпространство;

обновить системы водо- и электроснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления и кондиционирования;

украсить фасад и установить его подсветку;

создать паркинг на 100 автомобилей и зону отдыха с газонами.

Первая серьезная реконструкция за 40 лет

"Киевскую Русь" открыли в 1982 году. С тех пор помещение кинотеатра существенно не меняли, внутри делали только косметические ремонты. Кинотеатр на улице Сечевых Стрельцов имеет два зала – большой на 1 192 места и малый – на 176.

Проект реконструкции кинотеатра готовили еще в конце 2020 года, однако деньги на ремонт выделили только в октябре 2021. Впоследствии из-за нехватки средств и пандемии COVID-19 работы были отложены.

ООО "Ж. О. К.", которое занимается реконструкцией "Киевской Руси", делало реставрацию фонтана "Самсон" и беседки возле Андреевского спуска, 21. Кроме того, с февраля 2020 представители компании ремонтируют кинотеатр "Краков" на Русановской набережной.