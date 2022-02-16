Автопарк располагается в Дарницком районе на улице Бориспольская, 15. Видео с квадрокоптера опубликовали в сети в начале февраля 2022 года.

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Как выглядит автопарк

На видео видно, как старые и ржавые или новые, вышедшие из строя, автобусы стоят на территории автопарка. Все покрыто снегом.

Автобусы располагаются вокруг большого круглого гаража. Он является аварийным. У транспорта повреждены двери и сиденья, нет окон. Кроме автобусов, есть троллейбусы и легковые автомобили.

Что известно об автопарке

Автобусный парк № 7 в Киеве возвели в 1973 году. Проект создал архитектор Зинкевич. Сооружение является примером советского модернизма. Интересно то, что единственной опорой крыши диаметром 160 метров является башня в центре.

Автопарк закрыли из-за аварийного состояния в 2015 году. Впоследствии его планировали восстановить инвесторы из Нидерландов, однако никаких решений так и не приняли.