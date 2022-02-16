Автопарк розташовується у Дарницькому районі на вулиці Бориспільська, 15. Відео з квадрокоптера опублікували у мережі на початку лютого 2022 року.

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Яким є автопарк

На відео видно, як старі та іржаві або нові, що вийшли з ладу, автобуси стоять на території автопарку. Все вкрите снігом.

Автобуси розташовуються навколо великого круглого гаража. Він є аварійним. У транспорту потрощені та двері та сидіння, немає вікон. Крім автобусів, є тролейбуси та легкові автомобілі.

Що відомо про автопарк

Автобусний парк №7 у Києві звели в 1973 році. Проєкт створив архітектор Зинкевич. Споруда є прикладом радянського модернізму. Цікаво те, що єдиною опорою даху діаметром 160 метрів є вежа у центрі.

Автопарк закрили через аварійний стан у 2015 році. Згодом його планували відновити інвестори з Нідерландів, однак ніяких рішень так і не ухвалили.