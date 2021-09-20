Вакцинація ні до чого, – Шкарлет прокоментував смерть 19-річного хлопця

Керівник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що раптова смерть студента Українського гуманітарного інституту жодним чином не пов'язана з тим, що напередодні його вакцинували від коронавірусної хвороби.

З такою заявою міністр виступив 20 вересня під час відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкілля "Дошкільна освіта України 30". При цьому точної причини смерті хлопця Шкарлет не назвав.

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Очільник МОН підкреслив, що вакцинація є єдиною запорукою успішного освітнього процесу.

Шкарлет призвав освітян ставитися до вакцинації розумно

За словами Шкарлета, повідомлення про смерть 19-річного хлопця облетіло мережі, але його смерть не пов'язана зі щепленням. Міністр пообіцяв, що про причину трагедії повідомлять пізніше.



Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу. Тому я закликаю освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я,

– підкреслив Шкарлет.

Що відомо про смерть студента на Київщині