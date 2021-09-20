С таким заявлением министр выступил 20 сентября во время открытия Форума Всеукраинской недели дошкольного образования "Дошкольное образование Украины 30". При этом точной причины смерти парня Шкарлет не назвал.

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Глава МОН подчеркнул, что вакцинация является единственным залогом успешного образовательного процесса.

Шкарлет призвал педагогов относиться к вакцинации разумно

По словам Шкарлета, сообщение о смерти 19-летнего парня облетело сети, но его смерть не связана с прививкой. Министр пообещал, что о причине трагедии сообщат позже.

Есть несколько побочных явлений, но вакцинации сегодня наш с вами залог успешного образовательного процесса. Поэтому я призываю педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и центрам предоставления консультации Министерства здравоохранения,

– подчеркнул Шкарлет.

Что известно о смерти студента на Киевщине