Школярі Києва зможуть безоплатно користуватися транспортом, але лише з е-карткою: як її отримати

У Києві для безплатного проїзду у комунальному транспорті школярам потрібен спеціальний документ. Оформити його можна до 1 березня 2022 року.

Мовиться про електронну картку учня. Проєкт її створення розпочали ще 2019 року.

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"Столичні заклади освіти неодноразово закликали батьків оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті. Наразі майже для половини учнів уже оформили та видали новий електронний документ", – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Що буде, коли батьки не створять е-картку

Мондриївський зазначив, що частина батьків не приєднується до проєкту. За його словами, законодавство не може в інший спосіб забезпечувати безплатний проїзд для дітей. Через це батьки будуть змушені оплачувати повну вартість проїзду.

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Для чого потрібна е-картка

Заступник голови КМДА пояснив, що електронна картка допоможе оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт. Згодом її планують використовувати й для оплати харчування або контролю за успішністю дітей у школі.

Коли запрацює нововведення

Мондриївський пояснив, що 2 роки у Києві відтерміновували введення електронної картки через неактивну участь батьків. Проте остаточно перейти на новий застосунок планують у березні.