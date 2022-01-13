У Львові запустили е-квиток: усе, що потрібно знати пасажирам

На першому етапі тестуватимуть обладнання та систему загалом. Пенсіонерам допомагатимуть адаптуватися до користування картками "ЛеоКарт". Окрім цього, до кінця лютого можна буде здійснювати пільгові поїздки зі звичайними посвідченнями.

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У Львові почав працювати е-квиток

У громадському транспорті Львова 13 січня запустили е-квиток. Наразі валідатори працюють у тестовому режимі та лише для пільговиків. За інформацією Львівської міськради, проїзд все ще можна оплатити готівкою. Вартість квитка поки не підвищували. Вона становить 10 гривень. Ціна проїзду залишиться такою й на другому етапі впровадження е-квитка. Однак вона діятиме лише для пасажирів, які оплачуватимуть поїздки безготівково.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило розповів, що пільговики вже можуть користуватися своїми транспортними картками паралельно з посвідченнями.

Вони мають завалідувати транспортну картку. Тобто ми вже поступово виводимо з використання посвідчення. З березня плануємо повністю перейти на надання пільговикам права проїзду винятково на підставі транспортних карток "ЛеоКарт",

– додав посадовець.

За словами Забарила, у місті планують за 2 місяці видати максимальну кількість пільгових транспортних карток, щоб навесні повністю відмовитися від посвідчень.

На другому етапі впровадження е-квитка пасажири зможуть оплачувати проїзд за допомогою мобільного додатку, банківської картки або карток "ЛеоКарт". Заплатити за квиток можна буде й готівкою, однак тоді його вартість зросте до 15 гривень. Окрім цього, квиток, придбаний у водія, не даватиме право пересадки.

Забарило зазначив, що перейти на безготівкову форму оплати проїзду планують вже у березні – квітні. Тому пільговиків, які ще не мають транспортних карток, закликають якнайшвидше їх зробити.



У громадському транспорті Львова запрацював е-квиток / Фото ЛМР

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Які документи потрібні, щоб отримати "ЛеоКарт"

На території Львівської міської територіальної громади працюють 26 пунктів, де приймають документи на виготовлення пільгових транспортних карток. Забрати свою "ЛеоКарт" можна у 17 пунктах видачі. Окрім цього, є кілька точок, де картки видають одразу за 10 – 15 хвилин. Також документи на оформлення пільгової "ЛеоКарт" можна подати онлайн через "Особистий кабінет мешканця" на сайті ЛМР.

Для виготовлення пільгової картки необхідно надати такі документи:

заява на отримання транспортної картки та згода на обробку персональних даних;

паспорт громадянина України або ID-картка;

документ, що підтверджує статус пільговика (посвідчення пільговика);

РНОКПП – номер платника податків (раніше – ІПН);

кольорове фото 3х4 (зроблене не пізніше ніж за 6 місяців до моменту подачі).

Пільговики, які зареєстровані в інших територіальних громадах, однак фактично проживають чи офіційно працевлаштовані у Львівській МТГ, також можуть отримати пільгову "ЛеоКарт". Для цього потрібно до попередніх документів надати підтвердження факту проживання чи роботи у Львівській МТГ – договір оренди житла, договір купівлі-продажу житла тощо.

Зверніть увагу! Для отримання додаткової інформації слід зателефонувати на гарячу лінію за номером 0 808 303 007.

Де подати документи на отримання пільгової картки

Винники, ЦНАП на вулиці Галицька, 12;

Рудне, ЦНАП на вулиці Грушевського, 55;

Брюховичі, ЦНАП на вулиці Івасюка, 2-А;

Дубляни, ЦНАП на вулиці Шевченка, 4;

Рясне-Руське, ЦНАП на площі Незалежності, 1;

Лисиничі, ЦНАП на вулиці Шевченка, 48;

ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72А;

ЦНАП на вулиці Костя Левицького, 67;

ЦНАП на вулиці Виговського, 32;

ЦНАП на вулиці Шевченка, 374;

ЦНАП на вулиці Генерала Чупринки, 85;

ЦНАП на вулиці Хвильового, 14а;

Шевченківська РА на вулиці Липинського, 11;

Залізнична РА на вулиці Виговського, 34;

Франківська РА на вулиці Генерала Чупринки, 85 (кабінет №111);

Сихівська РА (приміщення соцзахисту) на проспекті Червоної Калини, 66;

ЛКП "Левандівка" на вулиці Широка, 86Б;

ЛКП "За замком" на вулиці Польова, 29а;

ЛКП "Сигнівка" на вулиці Дозвільна, 1;

ЛКП "Варшавське" на вулиці Варшавська, 64;

ЛКП "Вулецьке" на вулиці Котляревського, 37Б;

ЛКП "Житловик С" на проспекті Червоної Калини, 38;

ЛКП "Княже місто" на вулиці Тиха, 5;

"Управляюча компанія "Господар" на вулиці Пасічна, 49Б;

Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10;

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вулиці Пекарська, 41.



Наразі "ЛеоКарт" видають лише пільговикам / Фото "Твоє місто"

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Адреси пунктів видачі транспортних карток

Пункти видачі пільгових карток після попередньої подачі документів:

Винники, ЦНАП на вулиці Галицька, 12;

Рудне, ЦНАП на вулиці Грушевського, 55;

Брюховичі, ЦНАП на вулиці Івасюка, 2-А;

Дубляни, ЦНАП на вулиці Шевченка, 4;

Рясне-Руське, ЦНАП на площі Незалежності, 1;

Франківська РА на вулиці Генерала Чупринки, 85 (кабінет №111);

ЦНАП на вулиці Костя Левицького, 67;

ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72А;

Шевченківська РА (ЛКП "Рясне") на вулиці Шевченка, 350а;

Галицька РА (ЛКП "Княже місто") на вулиці Тиха, 5;

Залізнична РА на вулиці Виговського, 34 (кабінет №9);

Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10;

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вулиці Пекарська,41;

ЛКП "Сигнівка"на вулиці Дозвільна, 1;

ЛКП "За замком" на вулиці Польова, 29а;

Управляюча компанія "Господар" на вулиці Пасічна, 49-Б;

ЛКП "Житловик С" на проспекті Червоної Калини, 38.

Локації видачі транспортних карток за 10- 15 хвилин

Центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10 (11 принтерів);

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вулиці Пекарська, 41 (1 принтер);

ЦНАП на вулиці Виговського, 32 (2 принтери);

ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72а (2 принтери);

ЦНАП на вулиці Костя Левицького, 67а (2 принтери);

ЦНАП на вулиці Хвильового, 14а (1 принтер).

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Вартість проїзду після впровадження е-квитка

Разовий е-квиток на одну поїздку з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин коштуватиме 10 гривень. Своєю чергою, паперовий квиток, придбаний у водія, без можливості пересадки – 15 гривень. У водіїв буде власний пристрій, який видруковуватиме талон. З таким квитком нічого не доведеться робити – він автоматично завалідується для поточної поїздки.

Загалом буде 3 типи транспортних карток "ЛеоКарт" – загальна, персоналізована та туристична. Загальні та туристичні можна буде придбати у кіосках, на вокзалах тощо.

Загальна картка – призначена для регулярного застосування. Її потрібно буде періодично поповнювати. Картка не містить жодних особистих даних про пасажира. Проте, щоб почати нею користуватися, потрібно авторизуватись через окремий сайт.

Місячний абонемент коштуватиме 420 гривень;

на 3 місяці – 1200 гривень;

на пів року – 2200 гривень;

річний абонемент – 3650 гривень.



Загальна "ЛеоКарт" / Фото "Львівський портал

Персоналізована картка міститиме фото, ім'я, прізвище та інші особисті дані пасажира. Такі картки видаватимуть пільговикам та усім охочим, які подадуть необхідні документи. Усі персональні дані будуть захищеними у системі АСОП.

Студенти. Вартість місячного персоналізованого абонемента для студентів становитиме 210 гривень, а абонементу на пів року – 1100 гривень.

Вартість місячного персоналізованого абонемента для студентів становитиме 210 гривень, а абонементу на пів року – 1100 гривень. Пільговики. Проїзд для пільговиків з персоналізованою карткою залишиться безкоштовним. Однак на місяць вони матимуть лише 60 безоплатних поїздок.

Проїзд для пільговиків з персоналізованою карткою залишиться безкоштовним. Однак на місяць вони матимуть лише 60 безоплатних поїздок. Школярі. Учні протягом навчального року також будуть безкоштовно їздити в автобусах, тролейбусах та трамваях Львова. Ліміт їхньої персоналізованої картки – також 60 поїздок на місяць. Вартість проїзду для школярів під час літніх канікул становитиме 10 гривень.



Персоналізована "ЛеоКарт" / Фото "Львівський портал"

Зауважте У Львові визначились, скільки коштуватиме транспортна картка "ЛеоКарт"

Туристична картка призначена для короткострокових поїздок у необмеженій кількості. Такі "ЛеоКарт" матимуть різний термін дії:

на день – 35 гривень;

на 2 дні – 60 гривень;

на 3 дні – 80 гривень;

на тиждень – 200 гривень.



Туристична "ЛеоКарт" / Фото "Львівський портал"

Вартість перевезення одного місця багажу становитиме 10 гривень. Водночас штраф за проїзд без квитка збільшать до 200 гривень. Після повного введення е-квитка контролери зможуть блокувати всі валідатори. Штрафні квитки видруковуватимуть одразу в салоні. Їх слід буде оплачувати на місці, для цього не потрібно буде мати документи, що підтверджують особу.

Який вигляд матиме додаток для е-квитка

Для користування електронним квитком у громадському транспорті розробляють додаток "Леокарт". За допомогою нього пасажири зможуть обирати тарифи, зараховувати гроші, відстежувати історію платежів тощо.

Компанія SoftServe вже завершує роботу над тестуванням програмного забезпечення для цієї системи. У першій вкладці застосунку можна буде купити квитки:

пересадковий, що дає можливість пересадки за 40 хвилин,

короткостроковий – на 1 – 7 днів,

довгостроковий – на 30 – 365 днів.

Додаток матиме ще 2 вкладки – "Мої квитки" та "Маршрути", де можна вказати рух, щоб знати, коли приїжджає транспорт. Також у застосунку є функція планування маршруту.



У додатку можна буде побудувати оптимальний маршрут / Фото "Твоє місто"

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Застосунок ще повинен пройти 2 – 3 перевірки на надійність та безпеку. За інформацією пресслужби Львівської міськради, керівник ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк зазначив, що тест на безпеку – один з найважливіших.

Проводимо таке тестування, щоб видати в користування максимально надійний продукт. Щоб пасажири чітко знали, що їхні кошти захищені, що Леокарт – максимально надійна система, – розповів Власюк.

За словами керівника департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Забарила, додаток, ймовірно, стане доступним у березні 2022 року.

Дивіться відео роботи додатку "Леокарт":