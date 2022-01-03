Станом на 3 січня 2022 ініціативу підтримали 98 львів'ян. Для того, щоб у мерії розглянули петицію, пропозиція має набрати 500 голосів.

Дивіться також Затвердили нові тарифи на проїзд у транспорті Львова: скільки коштуватиме квиток

До кінця збору залишилося ще 47 днів, то ж, цілком ймовірно, що петиція збере достатню кількість підписантів.

Безкоштовно у центр – лише громадським транспортом та електрокарами

Львів'янин зазначив, що запровадження платного в'їзду у центр міста є економічно обґрунтованим, оскільки дозволить зменшити фінансові втрати та покращувати інфраструктуру.

Також автор петиції вказав, що велика кількість автівок на вузьких вулицях погіршує екологію.

За допомогою обмежень чоловік пропонує вивести з потоку автомобілістів, які не готові платити за проїзд, що значно зменшить затори.

Крім того, у випадку введення плати за в'їзд громадяни мають більш активно користуватися громадським транспортом.

Цінове регулювання попиту змушує користувачів обирати альтернативні транспортні опції або переключатися на інші види транспорту – громадський, велосипедний, каршерінг. Таке регулювання дозволяє ефективно використовувати обмежений публічний ресурс,

– зазначив Ядлось.

Необхідність ухвалення обмежень автор також обґрунтував тим, що у Львові неможливо збільшувати спроможність транспортної мережі для індивідуального використання без великих інвестицій.

Також у петиції вказано, що від плати будуть звільнені спецавтівки, громадський транспорт та електрокари.