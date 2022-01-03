По состоянию на 3 января 2022 инициативу поддержали 98 львовян. Для того, чтобы в мэрии рассмотрели петицию, предложение должно набрать 500 голосов.

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До конца сбора осталось еще 47 дней, то вполне вероятно, что петиция соберет достаточное количество подписантов.

Бесплатно в центр – только общественным транспортом и электрокарами

Львовянин отметил, что введение платного въезда в центр города является экономически обоснованным, поскольку позволит уменьшить финансовые потери и улучшать инфраструктуру.

Также автор петиции указал, что большое количество машин на узких улицах ухудшает экологию.

С помощью ограничений мужчина предлагает вывести из потока автомобилистов, которые не готовы платить за проезд, что значительно уменьшит пробки.

Кроме того, в случае введения платы за въезд граждане должны более активно пользоваться общественным транспортом.

Ценовое регулирование спроса заставляет пользователей выбирать альтернативные транспортные опции, или переключаться на другие виды транспорта – общественный, велосипедный, каршеринг. Такое регулирование позволяет эффективно использовать ограниченный публичный ресурс,

– отметил Ядлось.

Необходимость принятия ограничений автор также обосновал тем, что во Львове невозможно увеличивать способность транспортной сети для индивидуального использования без больших инвестиций.

Также в петиции указано, что от платы будут освобождены спецавтомобили, общественный транспорт и электрокары.