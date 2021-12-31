Однако электронные билеты будут дешевле. Кроме цен назвали и стоимость абонементов на проезд. Решение согласовали в исполнительном комитете Львовского горсовета 31 декабря.
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Есть важное новшество
Нововведением станет новое преимущество электронных билетов. А ведь с ними теперь можно будет в течение 40 минут пересесть, например, с троллейбуса на маршрутку.
Какие будут цены:
- разовый электронный билет с возможностью пересадки – 10 гривен;
- бумажный билет у водителя – 15 гривен;
- штраф за безбилетный проезд – 200 гривен.
Также после ввода электронного билета во Львове начнут действовать специальные абонементы на проезд. В них стоимость будет зависеть от срока действия:
- на 30 дней – 420 гривен;
- на 90 дней – 1 200 гривен;
- на 180 дней – 2 200 гривен;
- на 365 дней – 3 650 гривен.
Также начнут действовать тарифы для студентов:
- абонемент на 30 дней – 210 гривен;
- абонемент на 180 дней – 1 100 гривен.