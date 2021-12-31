Однако электронные билеты будут дешевле. Кроме цен назвали и стоимость абонементов на проезд. Решение согласовали в исполнительном комитете Львовского горсовета 31 декабря.

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Есть важное новшество

Нововведением станет новое преимущество электронных билетов. А ведь с ними теперь можно будет в течение 40 минут пересесть, например, с троллейбуса на маршрутку.

Какие будут цены:

разовый электронный билет с возможностью пересадки – 10 гривен;

бумажный билет у водителя – 15 гривен;

штраф за безбилетный проезд – 200 гривен.

Также после ввода электронного билета во Львове начнут действовать специальные абонементы на проезд. В них стоимость будет зависеть от срока действия:

на 30 дней – 420 гривен;

на 90 дней – 1 200 гривен;

на 180 дней – 2 200 гривен;

на 365 дней – 3 650 гривен.

Также начнут действовать тарифы для студентов: