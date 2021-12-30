Соответствующее решение приняла городская комиссия чрезвычайных ситуаций. Всем перевозчикам об этом уже сообщили.
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Почему отменили ограничения
Раньше пенсионеры могли ездить бесплатно только в определенные часы. А именно, льготный проезд действовал только с 11 до 16 часов. Это распространялось как на маршрутки, так и на электротранспорт города.
Это ограничение тогда объяснили слишком высоким уровнем заболеваемости и введением карантина красной зоны. Следует отметить, что за сутки 29 декабря обнаружили лишь 84 новых инфицированных. Поэтому уменьшение уровня инфицирования в городе действительно заметно.
Когда Львовская область смягчила карантин
Область перестала входить в список регионов с карантином красной зоны 7 декабря. Область сразу стала желтой, поэтому значительную часть ограничений отменили.
В этот день также облегчили карантин и в 8 других областях. Тем не менее важно, что для невакцинированных людей локдаун там продолжился.
Новые правила адаптивного карантина / данные Минздрава / Инфографика 24 канала
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