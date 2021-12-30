Соответствующее решение приняла городская комиссия чрезвычайных ситуаций. Всем перевозчикам об этом уже сообщили.

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Почему отменили ограничения

Раньше пенсионеры могли ездить бесплатно только в определенные часы. А именно, льготный проезд действовал только с 11 до 16 часов. Это распространялось как на маршрутки, так и на электротранспорт города.

Это ограничение тогда объяснили слишком высоким уровнем заболеваемости и введением карантина красной зоны. Следует отметить, что за сутки 29 декабря обнаружили лишь 84 новых инфицированных. Поэтому уменьшение уровня инфицирования в городе действительно заметно.

Когда Львовская область смягчила карантин

Область перестала входить в список регионов с карантином красной зоны 7 декабря. Область сразу стала желтой, поэтому значительную часть ограничений отменили.

В этот день также облегчили карантин и в 8 других областях. Тем не менее важно, что для невакцинированных людей локдаун там продолжился.



Новые правила адаптивного карантина / данные Минздрава / Инфографика 24 канала

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