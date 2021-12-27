Проект соответствующего решения уже появился на сайте городского совета. Цена будет зависеть от конкретного маршрута.
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Цена проезда будет зависеть от маршрута
В целом стоимость проезда в маршрутном такси увеличится с 8 до 12 гривен. За поездку в Хортицкий район придется выложить 14 гривен.
Также В Запорожье планируют уравнять стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Они составят 10 гривен.
В Киеве произошел сбой платежной системы
Отметим, что 24 декабря в столице произошел глобальный сбой в платежной системе в общественном транспорте. Пассажиры не могли приобрести билеты в приложении и по QR-коду. Контролеров о такой ситуации предупредили, поэтому пассажиров они не штрафовали.
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Коротко о последних резонансных случаях с общественным транспортом:
- В Киеве случился опасный инцидент с маршруткой. На Нивках у нее на ходу отпало колесо.
- В еще одной столичной маршрутке водитель возил пассажиров с открытыми дверями, потому что те не работали.
- В Харькове водитель троллейбуса всю дорогу просидела в телефоне.
- В Николаеве водитель выбросил из автобуса и избил пассажира-хама.