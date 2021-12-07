После того, как водитель на улице избил пассажира, последний пытался вернуться в автобус. Однако внутрь его не пустили.
К теме Накинул на шею веревку: под Одессой клиент начал душить таксиста
Пассажир оскорблял кондуктора
Кондуктор подошел к пассажиру и попросил показать билет, на что тот начал гневно выражаться и оскорблять его и водителя автобуса. На видео инцидента попали кадры, как разгневанный водитель бросился на грубияна и пытался вытащить его на улицу. В этом ему помогал другой пассажир.
На улице водитель швырнул пассажира в лужу, а затем нанес ему несколько ударов ногой. После этого, он вернулся в салон, что хотел и сделать мужчина, который хамил. Однако другой пассажир, помогавший водителю вытащить мужчину на улицу, не пустил его внутрь.
После инцидента водитель автобуса закрыл дверь и поехал дальше, а пассажир-хам остался на улице.
Инцидент в николаевском автобусе: смотрите видео 18+
Последние инциденты в маршрутках
- В Харькове кондуктор трамвая выругался на студентов, которые приобрели электронный билет. Причиной стало то, что по мнению контролера, они использовали фейковую Дию.
- В Мариуполе один из пассажиров набросился на контролера, который хотел проверить сертификаты о вакцинации против COVID-19. Другие пассажиры вступились за контроллера и успокоили "бунтовщика".