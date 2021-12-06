После этого он его задержал и передал полиции. Об этом сообщили 6 декабря, а произошло событие накануне ночью.

Недавно В центре Киева 3 пассажира крайне жестоко избили таксиста за просьбу надеть маску

Сразу начал готовиться

Таксист рассказал патрульным, что сразу заподозрил "что-то не то". Якобы 22-летний пассажир выбрал заднее сиденье и странно вел себя. Также подозрительной была финальная точка поездки – недалеко от села Болгарка.

Когда они остановились, злоумышленник приступил к финальной части своей платы. Таксист рассказал, что нападающий начал его душить веревкой, но не справился. Водитель максимально откинул сиденье и прижал обидчика.

Телеграм УСІ сообщил, что парень впоследствии объяснил свои действия. По его словам, хотел только напугать водителя и доехать домой бесплатно. Следует отметить, что он не платил. Однако уехал не по предварительному маршруту, а на допрос к следователям.

Читайте полный текст публикации Патрульной полиции Одесской области:

Community policing в действии: водитель такси задержал и передал патрульным нарушителя, который на него напал.

Сегодня ночью на горячую линию 102 поступило сообщение об угрозе физической расправы или убийства неподалеку от села Болгарка Одесской области.

На месте вызова заявитель рассказал патрульным, что работает в службе такси. Во время поездки водитель заметил, что клиент ведет себя подозрительно. Мужчина попросил остановить автомобиль и начал душить водителя шнуром. Заявитель смог вырваться и не дал сбежать злоумышленнику до приезда полиции. Прибывшие на место вызова патрульные задержали 22-летнего нарушителя и вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.