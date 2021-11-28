О деталях конфликта, который вспыхнул в трамвае, в сети рассказали студенты, которые были одной из сторон спора.

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Конфликт между студентами и кондуктором

Инцидент произошел 27 ноября примерно в 18:00. Несколько студентов зашли в трамвай и воспользовались электронной оплатой проезда.

К ним подошел кондуктор, чтобы проверить билеты. Далее вспыхнул спор: работник электротранспорта сначала решил удостовериться в правдивости электронных карточек, а затем – студенческих и приложения “Дия”.

Мы открыли “Дия”, но оно ему не понравилось. Объяснил это тем, что она поддельная. После проверки наших карт и студенческих прозвучала фраза: "За***ли эти долб***бы",

– отметили студенты.

Ребята хотели оставить жалобу

Из-за такого поведения кондуктора ребята захотели пожаловаться на него и уточнили, где это можно сделать. В ответ работник электротранспорта вроде бы заявил, что делать это бесполезно.

Он сказал, что это бесполезно, ведь у него уже их вагон, и ему ничего не сделают,

– добавили студенты.

Кондуктор попросил объяснить причину жалобы, а ребята, по их словам, уже на повышенных тонах сказали, что он разговаривал на "ты" и матерился. На что тот ответил, что "имеет на это право".

К слову, пользователей сети возмутило такое поведение кондуктора. Ребятам люди порекомендовали писать жалобы в департамент транспорта горсовета.

Обратите внимание! Недавно в сети обнародовали видео с якобы столичным таксистом, который крайне неадекватно вел себя с пассажиркой. Он обматерил ее из-за отсутствия наличных и желания рассчитаться карточкой.

Текст сообщения в телеграмме:

Ехали вчера с друзьями в 27 трамвае в 18:00. Зашли, сразу оплатили проезд E-ticket и сели на сиденье. Подошел кондуктор и попросил проверить карты. Мы без проблем протянули ему их. Кондуктор произнес такую фразу:" * * * ать, повысовывали". Мы не отреагировали. После этого он попросил предъявить студенческие. Мы открыли "Дия", но оно ему не понравилось, объяснил это тем, что оно поддельное.

После проверки наших карт и студенческих прозвучала фраза:"з***али эти дол***обы". Мы спокойно спросили, куда можно обратиться, чтобы оставить жалобу. Он сказал, что это бесполезно, ведь у него уже их вагон, и ему ничего не сделают. Так же кондуктор попросил объяснить причину нашей жалобы, мы уже на повышенных тонах сказали, что он разговаривал на "ты" и матерился. Он сказал, что это его право.