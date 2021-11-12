Судя по акценту водителя, он – иностранец. Мужчина не подбирал слов, споря с клиенткой и постоянно переходил на личности.
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Унижал маму и угрожал
Услышав, что девушка не может рассчитаться наличными, таксист начал ее унижать и даже выкрикивать бранные слова о матери пассажирки. Девушка ответила ему в том же тоне, но заверила, что может рассчитаться прямо сейчас.
Впрочем, агрессивный водитель решил перейти к угрозам и заявил, что увезет клиентку в неизвестном направлении. Чем закончился конфликт, пока неизвестно.
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Последние скандалы со столичными таксистами
- Водитель такси Bolt в конце октября выгнал из машины и ударил в голову бывшую ню-модель Асю Минюкову. Свое неадекватное поведение он объяснил тем, что ноги девушки якобы мешали ему во время поездки.
- А киевлянин Влад Блецко пожаловался на нетрезвого водителя-иностранца такси Uklon, который спровоцировал страшную аварию. Мужчина на полной скорости влетел в столб. Пассажир чудом выжил, но в момент удара разбился его ноутбук стоимостью 96000 гривен.
- Похожий инцидент произошел с авто сервиса Bolt на проспекте Николая Бажана 9 ноября. Там таксист-иностранец потерял управление машиной и разбил шесть чужих автомобилей.