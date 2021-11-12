Судя по акценту водителя, он – иностранец. Мужчина не подбирал слов, споря с клиенткой и постоянно переходил на личности.

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Унижал маму и угрожал

Услышав, что девушка не может рассчитаться наличными, таксист начал ее унижать и даже выкрикивать бранные слова о матери пассажирки. Девушка ответила ему в том же тоне, но заверила, что может рассчитаться прямо сейчас.

Впрочем, агрессивный водитель решил перейти к угрозам и заявил, что увезет клиентку в неизвестном направлении. Чем закончился конфликт, пока неизвестно.

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