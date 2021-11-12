Судячи з акценту водія, він – іноземець. Чоловік не добирав слів, сперечаючись з клієнткою і постійно переходив на особистості.
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Принижував маму та погрожував
Почувши, що дівчина не може розрахуватися готівкою, таксист почав її принижувати і навіть вигукувати лайливі слова про матір пасажирки. Дівчина відповіла йому в тому ж тоні, але запевнила, що може розрахуватися просто зараз.
Втім, агресивний водій вирішив перейти до погроз й заявив, що відвезе клієнтку в невідомому напрямку. Чим закінчився конфлікт, наразі невідомо.
Неадеватний водій таксі погрожував пасажирці: відео – Увага! Присутня нецензурна лексика
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Останні скандали зі столичними таксистами
- Водій таксі Bolt наприкінці жовтня вигнав з машини та вдарив у голову колишню ню-модель Асю Мінюкову. Свою неадекватну поведінку він пояснив тим, що ноги дівчини нібито заважали йому під час поїздки.
- А киянин Влад Блецько поскаржився на нетверезого водія-іноземця таксі Uklon, який спровокував страшну аварію. Чоловік на повній швидкості влетів у стовп. Пасажир дивом вижив, але в момент удару розбився його ноутбук вартістю 96000 гривень.
- Схожий інцидент трапився із авто сервісу Bolt на проспекті Миколи Бажана 9 листопада. Там таксист-іноземець втратив керування машиною й розтрощив шість чужих автомобілів.