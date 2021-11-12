Судячи з акценту водія, він – іноземець. Чоловік не добирав слів, сперечаючись з клієнткою і постійно переходив на особистості.

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Принижував маму та погрожував

Почувши, що дівчина не може розрахуватися готівкою, таксист почав її принижувати і навіть вигукувати лайливі слова про матір пасажирки. Дівчина відповіла йому в тому ж тоні, але запевнила, що може розрахуватися просто зараз.

Втім, агресивний водій вирішив перейти до погроз й заявив, що відвезе клієнтку в невідомому напрямку. Чим закінчився конфлікт, наразі невідомо.

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