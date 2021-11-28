Про деталі конфлікту, який спалахнув у трамваї, у мережі розповіли студенти, які були однією зі сторін суперечки.

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Конфлікт між студентами та кондуктором

Інцидент трапився 27 листопада, приблизно о 18:00. Декілька студентів зайшли у трамвай та скористалися електронною оплатою проїзду.

До них підійшов кондуктор, аби перевірити квитки. Далі спалахнула суперечка: працівник електротранспорту спочатку вирішив упевнитися у правдивості електронних карток, а тоді – студентських та додатку “Дія”.

Ми відкрили Дію, але вона йому не сподобалася. Пояснив це тим, що вона підроблена. Після перевірки наших карт та студентських пролунала фраза: "За***ли ці долб***би",

– зазначили студенти.

Хлопці хотіли залишити скаргу

Через таку поведінку кондуктора хлопці захотіли поскаржитися на нього та уточнили, де це можна зробити. У відповідь працівник електротранспорту начебто заявив, що робити це марно.

Він сказав, що це марно, адже в нього вже їх вагон і йому нічого не зроблять,

– додали студенти.

Кондуктор попросив пояснити причину скарги, а хлопці, за їхніми словами, вже на підвищених тонах сказали, що він розмовляв на "ти" і матюкався. На що той відповів, що "має на це право".

До слова, користувачів мережі обурила така поведінка кондуктора. Хлопцям люди порекомендували писати скарги до департаменту транспорту міськради.

Зверніть увагу! Нещодавно у мережі оприлюднили відео з нібито столичним таксистом, який вкрай неадекватно поводився з пасажиркою. Він обматюкав її через відсутність готівки та бажання розрахуватися карткою.

Текст допису в телеграмі:

Їхали вчора з друзями у 27 трамваї о 18:00. Зайшли, одразу оплатили проїзд E-ticket та сіли на сидіння. Підійшов кондуктор і попросив перевірити карти. Ми без проблем простягли йому їх. Кондуктор промовив таку фразу: "***ать, повисовували". Ми не відреагували. Після цього він попросив пред'явити студентські. Ми відкрили Дію, але вона йому не сподобалася, пояснив це тим, що вона підроблена.

Після перевірки наших карт та студентських пролунала фраза: "З***али ці дол***оби". Ми спокійно запитали, куди можна звернутися, щоб залишити скаргу. Він сказав, що це марно, адже в нього вже їх вагон і йому нічого не зроблять. Так само кондуктор попросив пояснити причину нашої скарги, ми вже на підвищених тонах сказали, що він розмовляв на "ти" і матюкався. Він сказав, що це його право.