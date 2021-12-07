Після того, як водій на вулиці побив пасажира, останній намагався повернутися в автобус. Однак усередину його не пустили.
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Пасажир ображав кондуктора
Кондуктор підійшов до пасажира і попросив показати квиток, на що той почав гнівно висловлюватися й ображати його й водія автобуса. На відео інциденту потрапили кадри, як розгніваний водій кинувся на грубіяна і намагався витягнути його на вулицю. У цьому йому допомагав інший пасажир.
На вулиці водій жбурнув пасажира в калюжу, а потім завдав йому кілька ударів ногою. Після цього, він повернувся в салон, що хотів і зробити чоловік, який грубіянив. Однак інший пасажир, який допомагав водію витягнути чоловіка на вулицю, не пустив його всередину.
Опісля інциденту водій автобуса зачинив двері й поїхав далі, а пасажир-хам залишився на вулиці.
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