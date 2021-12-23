Пассажиры маршрутки №511 настаивали на том, чтобы водитель закрыл дверь, ведь ехать с открытой опасно и холодно. Тем более, когда столбики термометров показывают -10 градусов.

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Впрочем, недовольным пассажирам мужчина говорил, что двери просто не работают.

Ездил весь день

Как утверждают в сообществе "Киев оперативный", про автобус с такой проблемой пассажиры маршрутки сообщали как утром, так и вечером 23 декабря. Поэтому, скорее всего, водитель ездил с неисправными дверями на протяжении всей смены.

Когда недовольные поездкой пассажиры обратились к маршрутчику с просьбой закрыть дверь, тот лишь сказал, что она не работает.

После этого люди начали заставлять водителя остановить транспортное средство и решить проблему. В ответ маршрутчик лишь игнорировал людей.

Почему владельцы частного предприятия выпустили на маршрут неисправный автобус, вопрос риторический.

Смотрите видео поездки людей в киевской маршрутке с открытыми дверями:

Ужасные киевские маршрутки

На техническое состояние маршрутных такси и качество обслуживания киевскими частными компаниями-перевозчиками люди жалуются не первый год. Почти каждый день водители-маршрутчики гоняют по встречке или тротуару, у них отказывают тормоза, отпадают колеса или полуоси, что приводит к ДТП.

Для того чтобы запретить устаревшим и неисправным маршруткам возить людей, власти столицы начали перевозчиков заставлять выполнять условия новых требований к перевозчикам. Для фирм это означает покупку нового транспорта или невозможности работать на рынке, поэтому в столице начали нападать на чиновников и на автобусы фирм-конкурентов.