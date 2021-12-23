Пасажири маршрутки №511 наполягали на тому, аби водій зачинив двері, адже їхати з відкритими небезпечно та холодно. Тим паче, коли стовпчики термометрів показують -10 градусів.

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Втім, незадоволеним пасажирам чоловік казав, що двері просто не працюють.

Їздив увесь день

Як стверджують у спільноті "Київ оперативний", про автобус з такою проблемою пасажири маршрутки повідомляли як вранці, так і ввечері 23 грудня. То ж, скоріш за все, водій їздив з несправними дверима впродовж всієї зміни.

Коли незадоволені поїздкою пасажири звернулися до маршрутника з проханням зачинити двері, той лише сказав, що вони не працюють.

Після цього люди почали змушувати водія зупинити транспортний засіб та вирішити проблему. У відповідь маршрутник лише ігнорував людей.

Чому власники приватного підприємства випустили на маршрут несправний автобус, питання риторичне.

Дивіться відео поїздки людей у київській маршрутці з відкритими дверима:

Жахливі київські маршрутки

На технічний стан маршрутних таксі та якість обслуговування київськими приватними компаніями-перевізниками люди скаржаться не перший рік. Майже кожного дня водії-маршрутники ганяють зустрічкою або тротуаром, у них відмовляють гальма, відпадають колеса або напівосі, що призводить до ДТП.

Для того, щоб заборонити застарілим та несправним маршруткам возити людей, влада столиці почала перевізників змушувати виконувати умови нових вимог до перевізників. Для фірм це означає фактично купівлю нового транспорту або неможливість працювати на ринку, тому у столиці почали нападати на чиновників та на автобуси фірм-конкурентів.