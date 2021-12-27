Проєкт відповідного рішення вже з'явився на сайті міської ради. Ціна залежатиме від конкретного маршруту.

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Ціна проїзду залежатиме від маршруту

Загалом вартість проїзду в маршрутному таксі збільшиться з 8 до 12 гривень. За поїздку у Хортицький район доведеться викласти 14 гривень.

Також у Запоріжжі планують зрівняти вартість проїзду в автобусах, тролейбусах та трамваях. Вони становитимуть 10 гривень.

У Києві стався збій платіжної системи

Зазначимо, що 24 грудня у столиці стався глобальний збій у платіжній системі в громадському транспорті. Пасажири не могли придбати квитки у застосунку та за QR-коду. Контролерів про таку ситуацію попередили, отож пасажирів вони не штрафували.

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Коротко про останні резонансні випадки з громадським транспортом: