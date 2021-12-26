Маршрутка №18 прикрашена гірляндами та дощиком, а її шибки обклеєні метеликами та квітами.

Важливо Вулицями Праги почали курсувати різдвяні трамваї: казкові фото

Водійкою цієї маршрутки є Наталія Сокур. Саме вона по-казковому прикрасила своє робоче місце. А сама жінка щодня переодягається у казкових персонажів.

Особливо чарівним автобус стає ввечері, коли спалахують гірлянди. Сама водійка, каже, що пасажири одразу приходять у стан легкого шоку, але швидко приходять до тями й починають усміхатися. Особливо радіють діти.

Казкова атмосфера всередині маршрутки / Фото "Информатор"

Також Наталя зізналася, намагається радувати мешканців Дніпра не лише взимку, а й цілий рік. Ось що відбувається, коли людина дійсно любить свою роботу.

Зауважимо, що раніше на дорогах Варшави з'явився святковий транспорт. Стилізовані автобус і трамвай наповнили вулиці міста атмосферою Різдва.