Відповідне рішення ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій. Усіх перевізників про це вже повідомили.

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Чому скасували обмеження

Раніше пенсіонери могли їздити безкоштовно лише в певні години. Пільговий проїзд діяв лише з 11 до 16 години. Це поширювалося як на маршрутки, так і на електротранспорт міста.

Це обмеження тоді пояснили надто високим рівнем захворюваності та введенням карантину червоної зони. Слід зазначити, що за добу 29 грудня виявили лише 84 нових інфікованих. Тому зменшення рівня інфікування в місті справді помітне.

Коли Львівщина полегшила карантин

Область перестала входити до списку регіонів із карантином червоної зони 7 грудня. Львівщина одразу стала жовтою, тому значну частину обмежень скасували.

У цей день також полегшили карантин і у 8 інших областях. Проте, важливо, що для невакцинованих людей локдаун там продовжився.



Нові правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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