Проте електронні квитки будуть дешевшими. Окрім цін, назвали й вартість абонементів на проїзд. Рішення погодили у виконавчому комітеті Львівської міськради 31 грудня.
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Є важлива новація
Нововведенням стане нова перевага електронних квитків. Адже з ними тепер можна буде протягом 40 хвилин пересісти, наприклад, з тролейбуса на маршрутку.
Які будуть ціни:
- разовий електронний квиток з можливістю пересадки – 10 гривень;
- паперовий квиток у водія – 15 гривень;
- штраф за безквитковий проїзд – 200 гривень.
Також після введення електронного квитка у Львові почнуть діяти спеціальні абонементи на проїзд. В них вартість залежатиме від терміну дії:
- на 30 днів – 420 гривень;
- на 90 днів – 1200 гривень;
- на 180 днів – 2200 гривень;
- на 365 днів – 3650 гривень.
Також почнуть діяти тарифи для студентів:
- абонемент на 30 днів – 210 гривень;
- абонемент на 180 днів – 1100 гривень.