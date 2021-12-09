У Львові розпочали видавати пільгові ЛеоКарт: першу отримав учасник бойових дій

Загалом буде 3 типи "ЛеоКарт" – загальна, пільгова (персоналізована) та туристична. Пільгові картки видаватимуть безкоштовно.

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У Львові видали першу "ЛеоКарт"

У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій 8 грудня розпочалась видача пільгових транспортних карток "Леокарт".

Враховуючи особливу увагу нашого суспільства до захисників та захисниць України, було прийнято рішення, що додатковим проявом уваги до них буде розпочати видачу пільгових транспортних карток саме з Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій,

– розповіли на офіційній сторінці "ЛеоКарт".

Так, вже о 8:15 першу пільгову транспортну картку отримав учасник бойових дій Андрій Кульба. Чоловік був приємно здивованим, адже друк "ЛеоКарт" відбувся одразу ж на місці після подачі документів.



У Львові видали першу "ЛеоКарт" / Фото "Електронний квиток ЛеоКарт"

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"ЛеоКарт" починають видавати усім, хто подав документи

Паралельно також розпочалася видача пільгових транспортних карток, які надрукували на великих принтерах в Центрі Обслуговування пасажирів, на вулиці Горбачевського, 10. З наступного тижня пільгові "ЛеоКарт" видаватимуть одразу в 17 пунктах видачі. Їхній перелік обіцяють оприлюднити згодом.

Усіх, хто подав документи на виготовлення пільгової картки, обов'язково проінформують про її готовність телефонним дзвінком, смс-сповіщенням чи повідомленням на електронну пошту.

За останніми даними, адміністратори ЛКП "Львівавтодор" прийняли понад 87 тисяч пакетів документів на виготовлення пільгової "ЛеоКарт". Майже 20 тисяч карток вже надрукували, тож вони готові до видачі.



Пільговики невдовзі отримають свої "ЛеоКарт" / Фото "Електронний квиток ЛеоКарт"

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