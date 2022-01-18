Речь идет об электронной карте ученика. Проект ее создания начали еще в 2019 году.

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"Столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте. Сейчас почти для половины учеников уже оформили и выдали новый электронный документ", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Что будет, если родители не создадут е-карту

Мондриевский отметил, что часть родителей не присоединяется к проекту. По его словам, законодательство не может другим способом обеспечивать бесплатный проезд для детей. Поэтому родителей заставят оплачивать полную стоимость проезда.

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Для чего нужна е-карта

Замглавы КГГА пояснил, что электронная карта поможет оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт. Впоследствии ее планируют использовать и для оплаты питания или контроля успеваемости детей в школе.

Когда заработает нововведение

Мондриевский объяснил, что 2 года в Киеве отсрочивали введение электронной карты из-за неактивного участия родителей. Однако окончательно перейти на новое приложение планируют в марте.

Обратите внимание! Оформить электронную карту для проезда учащихся в Киеве можно по ссылке.