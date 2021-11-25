Киевляне и гости столицы смогут ездить в общественном транспорте по старым ценам до весны. Однако повышения тарифов избежать не удастся. О том, насколько это целесообразное решение и сколько придется платить за проезд уже в следующем году, разбирался сайт 24 канала.
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Стоит ли повышать цены на проезд в Киеве
Мнения экспертов на этот счет разнятся. Некоторые считают, что повышение стоимости проезда действительно обосновано, другие уверены, что такое решение лишь усугубит проблему с общественным транспортом.
Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, рассказал, что, согласно прогнозам, проезд в Киеве может вырасти в цене в 2,5 раза, что негативно скажется на работе транспорта и создаст немалые проблемы для пассажиров. Ведь теперь человеку, который добирается до работы общественным транспортом с одной пересадкой, придется потратить на проезд 1 760 гривен в месяц, и это без учета выходных и праздничных дней.
Особенно пострадают жители окрестных городов и сел, которые работают в Киеве и каждый день добираются на работу и обратно. Кроме расходов на городской транспорт Киева, они должны будут заплатить 20 – 50 гривен за проезд маршруткой или электричкой в Киев. В среднем на проезд общественным транспортом пассажирам придется тратить 10 – 20% своей заработной платы,
– объяснил эксперт.
По его словам, повышение стоимости проезда может привести к тому, что часть работников вынуждены будут сменить работу или перейти на удаленный режим. Также киевляне станут чаще использовать велосипеды и электросамокаты.
Также доходы от рекламы в метрополитене и наземном транспорте в основном получают фирмы-посредники. Деятельность транспортных предприятий требует расследования правоохранительных органов. Повышая плату за проезд, власти перекладывают на пассажиров убытки предприятий, полученные в результате халатного хозяйствования и хищения. Очевидно, что пассажиры не должны компенсировать эти убытки,
– отметил Александр Хмелевский.
Он добавил, что плата за проезд в 8 гривен вполне достаточная, чтобы обеспечить прибыльную работу транспортных предприятий. Во многих городах Украины она ниже, однако предприятия работают прибыльно. Эксперт уверен, что поднимать плату за проезд не следует ни в коем случае, а власти должны навести порядок в деятельности предприятий и обеспечить их прибыльную работу.
Эксперты уверены, что повышение стоимости проезда не улучшит качество общественного транспорта / Фото 24 канал
Анна Катрулина, консультант по стратегическим коммуникациям, уверена, что экономически повышение цены за проезд обосновано, потому что:
- индекс потребительских цен за 2018 – 2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год – 141,4%;
- минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%;
- размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;
- стоимость дизельного топлива увеличилась на 22,5%
Альтернатива общественному транспорту – частный (маршрутки). Поэтому также считаю, что повышение оплаты за проезд целесообразно, тем более есть альтернативные варианты, которые позволяют киевлянам экономить – в случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты,
– отметила Катрулина.
Урбанист Александр Гречко объяснил, что говорить об изменении тарифной политики в общественном транспорте следует уже сегодня, а не оттягивать этот вопрос. Он отметил, что сейчас очень невыгодны проездные на день-два-три, которыми обычно пользуются туристы. Также невыгодны проездные на месяц, которые стоят 1 300 гривен. Большинство людей сейчас пользуются разовыми поездками. И все это совершенно противоположно тому, что происходит в европейских странах, где акцент для людей делается именно на удобстве проездного месячного, квартального или годового.
Например, в Вене человек может купить себе в год проездной за 365 евро (около 11 тысяч гривен – 24 канал) на все виды транспорта. Это одно евро в день, то есть 30 гривен. А у нас, если поделить стоимость месячного проездного 1 300 гривен на 30 дней, то выходит, что стоимость проезда в день составляет 43 гривны. То есть, у нас дороже, чем в Вене, где транспорт прекрасен и ходит по графику,
– уточнил Гречко.
Он подчеркнул, что нужно находить разумный баланс, ведь коммунальный транспорт – дотационный. Но власти не стимулируют людей пользоваться общественным транспортом, поэтому люди пересаживаются на самокаты, велосипеды, автомобили. Это приводит к пробкам и загрязнению воздуха.
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Какой будет стоимость проезда в Киеве
По расчетам Киевпасстранса, экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 гривны, а в метро – 22 гривны. Поэтому в КГГА говорят, что рост цен – это вынужденный шаг.
Цены вырастут уже после окончания отопительного сезона / Фото КГГА
Цены за проезд повысят во всех видах транспорта: метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.
- Разовый билет обойдется в 20 гривен.
- Для пассажиров с карточкой киевлянина стоимость поездки составит 12 гривен независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для киевлян, покупающих электронный билет, цена проезда составит от 15 гривен (при покупке 50 поездок) до 20 гривен (при покупке 1 – 9 поездок).
- Остается возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.
К тому же, в столице будут действовать льготы для всех социально уязвимых категорий населения.