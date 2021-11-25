Киевляне и гости столицы смогут ездить в общественном транспорте по старым ценам до весны. Однако повышения тарифов избежать не удастся. О том, насколько это целесообразное решение и сколько придется платить за проезд уже в следующем году, разбирался сайт 24 канала.

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Стоит ли повышать цены на проезд в Киеве

Мнения экспертов на этот счет разнятся. Некоторые считают, что повышение стоимости проезда действительно обосновано, другие уверены, что такое решение лишь усугубит проблему с общественным транспортом.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, рассказал, что, согласно прогнозам, проезд в Киеве может вырасти в цене в 2,5 раза, что негативно скажется на работе транспорта и создаст немалые проблемы для пассажиров. Ведь теперь человеку, который добирается до работы общественным транспортом с одной пересадкой, придется потратить на проезд 1 760 гривен в месяц, и это без учета выходных и праздничных дней.

Особенно пострадают жители окрестных городов и сел, которые работают в Киеве и каждый день добираются на работу и обратно. Кроме расходов на городской транспорт Киева, они должны будут заплатить 20 – 50 гривен за проезд маршруткой или электричкой в ​​Киев. В среднем на проезд общественным транспортом пассажирам придется тратить 10 – 20% своей заработной платы,

– объяснил эксперт.

По его словам, повышение стоимости проезда может привести к тому, что часть работников вынуждены будут сменить работу или перейти на удаленный режим. Также киевляне станут чаще использовать велосипеды и электросамокаты.

Хмелевский напомнил, что общественный транспорт в Киеве, как и во многих других городах, убыточен. В настоящее время причиной являются постоянные локдауны, сопровождающиеся остановкой транспорта или ограничениями для пассажиров. Также нерационально ведется хозяйство и существует хищение. Так, правоохранители установили, что в 2020 году сотрудники "Киевпасстранса" присвоили миллионы гривен при проложении трамвайного пути.

Также доходы от рекламы в метрополитене и наземном транспорте в основном получают фирмы-посредники. Деятельность транспортных предприятий требует расследования правоохранительных органов. Повышая плату за проезд, власти перекладывают на пассажиров убытки предприятий, полученные в результате халатного хозяйствования и хищения. Очевидно, что пассажиры не должны компенсировать эти убытки,

– отметил Александр Хмелевский.

Он добавил, что плата за проезд в 8 гривен вполне достаточная, чтобы обеспечить прибыльную работу транспортных предприятий. Во многих городах Украины она ниже, однако предприятия работают прибыльно. Эксперт уверен, что поднимать плату за проезд не следует ни в коем случае, а власти должны навести порядок в деятельности предприятий и обеспечить их прибыльную работу.

Эксперты уверены, что повышение стоимости проезда не улучшит качество общественного транспорта / Фото 24 канал

Анна Катрулина, консультант по стратегическим коммуникациям, уверена, что экономически повышение цены за проезд обосновано, потому что:

индекс потребительских цен за 2018 – 2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год – 141,4%;

минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%;

размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;

стоимость дизельного топлива увеличилась на 22,5%

Альтернатива общественному транспорту – частный (маршрутки). Поэтому также считаю, что повышение оплаты за проезд целесообразно, тем более есть альтернативные варианты, которые позволяют киевлянам экономить – в случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты,

– отметила Катрулина.

Урбанист Александр Гречко объяснил, что говорить об изменении тарифной политики в общественном транспорте следует уже сегодня, а не оттягивать этот вопрос. Он отметил, что сейчас очень невыгодны проездные на день-два-три, которыми обычно пользуются туристы. Также невыгодны проездные на месяц, которые стоят 1 300 гривен. Большинство людей сейчас пользуются разовыми поездками. И все это совершенно противоположно тому, что происходит в европейских странах, где акцент для людей делается именно на удобстве проездного месячного, квартального или годового.

Например, в Вене человек может купить себе в год проездной за 365 евро (около 11 тысяч гривен – 24 канал) на все виды транспорта. Это одно евро в день, то есть 30 гривен. А у нас, если поделить стоимость месячного проездного 1 300 гривен на 30 дней, то выходит, что стоимость проезда в день составляет 43 гривны. То есть, у нас дороже, чем в Вене, где транспорт прекрасен и ходит по графику,

– уточнил Гречко.

Он подчеркнул, что нужно находить разумный баланс, ведь коммунальный транспорт – дотационный. Но власти не стимулируют людей пользоваться общественным транспортом, поэтому люди пересаживаются на самокаты, велосипеды, автомобили. Это приводит к пробкам и загрязнению воздуха.

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Какой будет стоимость проезда в Киеве

По расчетам Киевпасстранса, экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 гривны, а в метро – 22 гривны. Поэтому в КГГА говорят, что рост цен – это вынужденный шаг.

Цены вырастут уже после окончания отопительного сезона / Фото КГГА

Обратите внимание! Сейчас киевляне могут ездить транспортом по старым ценам. В частности, можно приобрести билеты по карте киевлянина стоимостью 6,50 гривны. Однако такая цена действует только при покупке 50 поездок.

Цены за проезд повысят во всех видах транспорта: метро, ​​трамваях, троллейбусах и автобусах.

Разовый билет обойдется в 20 гривен .

. Для пассажиров с карточкой киевлянина стоимость поездки составит 12 гривен независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). Для киевлян, покупающих электронный билет, цена проезда составит от 15 гриве н (при покупке 50 поездок) до 20 гривен (при покупке 1 – 9 поездок).

н (при покупке 50 поездок) (при покупке 1 – 9 поездок). Остается возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

К тому же, в столице будут действовать льготы для всех социально уязвимых категорий населения.