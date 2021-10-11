Школярі з Вишневого під Києвом заспівали гімн Росії: обурливе відео

11 жовтня 2021 , 20:24
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Джерело:

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Кілька підлітків знімали на відео виконання гімну держави-агресора та хизувалися своїм вчинком у соцмережах. Коли користувачі виказали невдоволення вчинком дітей, ті видалили записи зі своїх сторінок.

Запис з виконанням гімну діти виклали в інстаграмі днями, після чого майже одразу стали відомими. Сотні небайдужих людей написали їм емоційні повідомлення з засудженням такого вчинку.

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У спілкуванні з патріотами діти закликали всіх приїжджати до них та розбиратися "з толпою". 

Вибачалися українською

  • У виконанні гімну Росії брали участь 5 учнів однієї зі шкіл Вишневого Київської області. 
  • Спочатку діти пишалися своїм вчинком, але коли представники націоналістичних організацій встановили особи малолітніх порушників, ті майже одразу видалили свої сторінки з соцмережі.
  • Згодом у мережі з'явилися вибачення двох учасників обурливого вчинку. За непідтвердженими даними, до дітей все ж таки приїхали поспілкуватися небайдужі громадяни.

 У записах з вибаченнями хлопець та дівчина українською розповіли про те, що нібито не хотіли нікого образити своїм вчинком.

Дивіться відео з виконанням гімну Росії підлітками з Вишневого:

Автор: Олексій Чибісов