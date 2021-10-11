Запис з виконанням гімну діти виклали в інстаграмі днями, після чого майже одразу стали відомими. Сотні небайдужих людей написали їм емоційні повідомлення з засудженням такого вчинку.

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У спілкуванні з патріотами діти закликали всіх приїжджати до них та розбиратися "з толпою".

Вибачалися українською

У виконанні гімну Росії брали участь 5 учнів однієї зі шкіл Вишневого Київської області.

Спочатку діти пишалися своїм вчинком, але коли представники націоналістичних організацій встановили особи малолітніх порушників, ті майже одразу видалили свої сторінки з соцмережі.

Згодом у мережі з'явилися вибачення двох учасників обурливого вчинку. За непідтвердженими даними, до дітей все ж таки приїхали поспілкуватися небайдужі громадяни.

У записах з вибаченнями хлопець та дівчина українською розповіли про те, що нібито не хотіли нікого образити своїм вчинком.

Дивіться відео з виконанням гімну Росії підлітками з Вишневого: