На Шулявці у Києві на виробництві станок на смерть розчавив двох чоловіків
19 листопада 2021 , 21:38Читать новость на русском
Джерело:dtp.kiev.ua
Жахливий випадок стався у Солом'янському районі Києва вдень 19 листопада. Один з виробничих станків вийшов з ладу та впав на двох чоловіків.
Внаслідок інциденту обидва працівники загинули на місці події. Врятувати їх не змогли ані колеги, ані медики швидкої.
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Всі обставини трагедії намагаються з'ясувати слідчі. Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.
Причини несправності невідомі
Чоловіки померли миттєво / Фото dtp.kiev.ua
- Моторошна подія сталася близько 15:00 19 листопада на вулиці Олекси Тихого.
- В одному з цехів колишнього заводу скловиробів, де зараз орендують приміщення під виготовлення кухонних столів, вийшов з ладу виробничий станок.
- Величезний прилад впав на двох робочих. Одному з них розчавило голову, а іншому – тулуб та ноги. Врятувати життя чоловікам ніхто не зміг.
Рятувальники дістали з-під станка тіла робочих / Фото dtp.kiev.ua
Рятувальники КАРС та ДСНС підняли станок та витягли з-під нього тіла померлих. На місці події працювала слідчо-оперативна група.