Внаслідок інциденту обидва працівники загинули на місці події. Врятувати їх не змогли ані колеги, ані медики швидкої.

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Всі обставини трагедії намагаються з'ясувати слідчі. Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.

Причини несправності невідомі



Чоловіки померли миттєво / Фото dtp.kiev.ua

Моторошна подія сталася близько 15:00 19 листопада на вулиці Олекси Тихого.

В одному з цехів колишнього заводу скловиробів, де зараз орендують приміщення під виготовлення кухонних столів, вийшов з ладу виробничий станок.

Величезний прилад впав на двох робочих. Одному з них розчавило голову, а іншому – тулуб та ноги. Врятувати життя чоловікам ніхто не зміг.



Рятувальники дістали з-під станка тіла робочих / Фото dtp.kiev.ua

Рятувальники КАРС та ДСНС підняли станок та витягли з-під нього тіла померлих. На місці події працювала слідчо-оперативна група.