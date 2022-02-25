Ситуація на ЧАЕС: коливання показників у зоні відчуження пов'язують з рухом ворожої техніки

У Державній інспекції ядерного регулювання України надали оновлену інформацію щодо території довкола Чорнобильської АЕС.

Про це повідомили на сторінці установи 25 лютого. У зоні відчуження зафіксували перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання.

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Оновлена інформація

За даними Держінспекції, коливання показників датчиків Аскро пов'язані з рухом важкої військової техніки. Велика кількість ворожої техніки порушила верхній шар ґрунту.

Внаслідок цього у повітря піднявся радіоактивний пил. Водночас стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС залишається без змін.



У повітря піднявся радіоактивний пил / Скриншот Держінспекції

Раніше працівники екоцентру зафіксували перевищення гамма-випромінювання. Використовували онлайн-ресурси, оскільки встановити точні причини неможливо через окупацію Чорнобильської зони.

Захоплення ЧАЕС

24 лютого стало відомо про захоплення російськими окупантами Чорнобильської атомної електростанції. Інформацію підтвердив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Після жорстокого бою українські захисники втратили контроль над зоною відчуження.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих наразі немає.

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