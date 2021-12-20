Сніжний апокаліпсис: Київ паралізували негода та численні ДТП – яскраві фото

20 грудня 2021 , 17:56

Джерело:

24 канал

Вулиці та дороги Києва досить серйозно замело снігом за лічені години. Хуртовина почалася близько 15:00 20 грудня.

Снігопад почався на Лівому березі та поступово просувався до Правого. На початку години пік та темної пори доби видимість на дорогах серйозно погіршилася.

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Дорога з "кашею" та складні погодні умови призвели до скоєння чималої кількості ДТП.

Київавтодор намагається врятувати водіїв


Всього лише за 2 години у Києві впало чимало снігу / Фото Валентини Поліщук

Ще до початку рясного снігопаду техніка комунальників чергувала на позиціях для швидкого початку чистки та обробки доріг.


Водіям Києва доводиться рухатися у складних умовах / Фото Валентини Поліщук

Як тільки дороги почало замітати, працівники Київавтодору почали обробляти проїзні частини протиожеледними засобами. Вони зосередилися на підйомах, спусках, вулицях з бруківки, мостах та тротуарах.


Снігопад може йти всю ніч / Фото 24 каналу

Влада столиці залучила до роботи майже 300 одиниць техніки, але у випадку погіршення погодних умов цю кількість можуть збільшити. Загалом у Київавтодора є 458 одиниць основної та 128 – додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.


Київ став казково-білим / Фото Валентини Поліщук

Де важко проїхати у Києві ввечері 20 грудня

  • Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
  • Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
  • Вулиця Вадима Гетьмана;
  • Чоколівський бульвар;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Миколи Трублаїні;
  • Вулиця Симиренка;
  • Проспект Валерія Лобановського;
  • Вулиця Короленківська;
  • Вулиця Миколи Грінченка;
  • Бульвар Лесі Українки;
  • Бульвар Тараса Шевченка;
  • Вулиця Жилянська;
  • Вулиця Саксаганського;
  • Вулиця Володимирська;
  • Вулиця Коцюбинського;
  • Вулиця Бульварно-Кудрявська;
  • Вулиця Ярославів Вал;
  • Вулиця Велика Житомирська;
  • Набережне шосе;
  • Володимирський узвіз;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Вулиця Костянтинівська;
  • Вулиця Глибочицька;
  • Вулиця Січових Стрільців;
  • Вулиця В'ячеслава Чорновола;
  • Вулиця Іллєнка;
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Вулиця Дегтярівська.


Затори у Києві 20 грудня / Скриншот Google maps

Автор: Олексій Чибісов