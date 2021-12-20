Сніжний апокаліпсис: Київ паралізували негода та численні ДТП – яскраві фото

Вулиці та дороги Києва досить серйозно замело снігом за лічені години. Хуртовина почалася близько 15:00 20 грудня.

Снігопад почався на Лівому березі та поступово просувався до Правого. На початку години пік та темної пори доби видимість на дорогах серйозно погіршилася.

Дивіться також У Київ йде різке похолодання і снігопади

Дорога з "кашею" та складні погодні умови призвели до скоєння чималої кількості ДТП.

Київавтодор намагається врятувати водіїв



Всього лише за 2 години у Києві впало чимало снігу / Фото Валентини Поліщук

Ще до початку рясного снігопаду техніка комунальників чергувала на позиціях для швидкого початку чистки та обробки доріг.



Водіям Києва доводиться рухатися у складних умовах / Фото Валентини Поліщук

Як тільки дороги почало замітати, працівники Київавтодору почали обробляти проїзні частини протиожеледними засобами. Вони зосередилися на підйомах, спусках, вулицях з бруківки, мостах та тротуарах.



Снігопад може йти всю ніч / Фото 24 каналу

Влада столиці залучила до роботи майже 300 одиниць техніки, але у випадку погіршення погодних умов цю кількість можуть збільшити. Загалом у Київавтодора є 458 одиниць основної та 128 – додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.



Київ став казково-білим / Фото Валентини Поліщук

Де важко проїхати у Києві ввечері 20 грудня

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Вулиця Вадима Гетьмана;

Чоколівський бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Миколи Трублаїні;

Вулиця Симиренка;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Короленківська;

Вулиця Миколи Грінченка;

Бульвар Лесі Українки;

Бульвар Тараса Шевченка;

Вулиця Жилянська;

Вулиця Саксаганського;

Вулиця Володимирська;

Вулиця Коцюбинського;

Вулиця Бульварно-Кудрявська;

Вулиця Ярославів Вал;

Вулиця Велика Житомирська;

Набережне шосе;

Володимирський узвіз;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Костянтинівська;

Вулиця Глибочицька;

Вулиця Січових Стрільців;

Вулиця В'ячеслава Чорновола;

Вулиця Іллєнка;

Вулиця Олени Теліги;

Вулиця Дегтярівська.



Затори у Києві 20 грудня / Скриншот Google maps