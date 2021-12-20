Сніжний апокаліпсис: Київ паралізували негода та численні ДТП – яскраві фото
Джерело:24 канал
Вулиці та дороги Києва досить серйозно замело снігом за лічені години. Хуртовина почалася близько 15:00 20 грудня.
Снігопад почався на Лівому березі та поступово просувався до Правого. На початку години пік та темної пори доби видимість на дорогах серйозно погіршилася.
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Дорога з "кашею" та складні погодні умови призвели до скоєння чималої кількості ДТП.
Київавтодор намагається врятувати водіїв
Всього лише за 2 години у Києві впало чимало снігу / Фото Валентини Поліщук
Ще до початку рясного снігопаду техніка комунальників чергувала на позиціях для швидкого початку чистки та обробки доріг.
Водіям Києва доводиться рухатися у складних умовах / Фото Валентини Поліщук
Як тільки дороги почало замітати, працівники Київавтодору почали обробляти проїзні частини протиожеледними засобами. Вони зосередилися на підйомах, спусках, вулицях з бруківки, мостах та тротуарах.
Снігопад може йти всю ніч / Фото 24 каналу
Влада столиці залучила до роботи майже 300 одиниць техніки, але у випадку погіршення погодних умов цю кількість можуть збільшити. Загалом у Київавтодора є 458 одиниць основної та 128 – додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.
Київ став казково-білим / Фото Валентини Поліщук
Де важко проїхати у Києві ввечері 20 грудня
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Чоколівський бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Миколи Трублаїні;
- Вулиця Симиренка;
- Проспект Валерія Лобановського;
- Вулиця Короленківська;
- Вулиця Миколи Грінченка;
- Бульвар Лесі Українки;
- Бульвар Тараса Шевченка;
- Вулиця Жилянська;
- Вулиця Саксаганського;
- Вулиця Володимирська;
- Вулиця Коцюбинського;
- Вулиця Бульварно-Кудрявська;
- Вулиця Ярославів Вал;
- Вулиця Велика Житомирська;
- Набережне шосе;
- Володимирський узвіз;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Вулиця Костянтинівська;
- Вулиця Глибочицька;
- Вулиця Січових Стрільців;
- Вулиця В'ячеслава Чорновола;
- Вулиця Іллєнка;
- Вулиця Олени Теліги;
- Вулиця Дегтярівська.