У соборі УГКЦ в Києві почав працювати центр масового щеплення від COVID-19

Попри величезні черги з тих, хто за пів року так і не зміг отримати доступну вакцину, щепитися у Києві стає дедалі простіше. 8 листопада пункт вакцинації відкрили у Патріаршому соборі Української греко-католицької Церкви.

Інформацію про початок роботи ще одного пункта розмістили на сайті собору. Якою саме вакциною робитимуть щеплення всім охочим, наразі невідомо. Втім, зазвичай кияни мають змогу обрати собі фактично будь-яких препарат, який є на ринку у цивілізованих країнах.

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Відсутні в нашій країні лише вакцини Johnson & Johnson.

Як працюватиме новий центр вакцинації у соборі УГКЦ

Записатися на вакцинацію в Патріарший собор УГКЦ наразі не можна. На Helsi.me будь-які вказівки на пункт щеплення відсутні.

Згідно з офіційною інформацією, вакцинуватимуть громадян щодня з 10:00 до 17:00.

Патріарший собор УГКЦ розташований на вулиці Микільсько-Слобідській, 5.

За добу знову померли 47 хворих на COVID-19

Влада Києва продовжує підкреслювати, що єдиним способом якомога швидше вийти з локдауну та повернутися до нормального життя є саме масова вакцинація.

Минулої доби у столиці, за словами Віталія Кличка, зафіксували 600 нових випадків захворювання на COVID-19, 47 пацієнтів з офіційно підтвердженим діагнозом померли. Всім, хто не пережив, хворобу, було від 50 до 85 років.

Крім того, лікарня Києва продовжують заповнюватися новими хворими. За 7 листопада до медичних закладів госпіталізували 118 інфікованих коронавірусом, а також 322 людей з підозрою на COVID-19.