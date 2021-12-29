У Софійській Борщагівці швидка повалила стовп та заблокувала виїзд у Київ
Джерело:dtp.kiev.ua
Аварія з досить серйозними наслідками сталася вранці 29 грудня на вулиці Пушкіна у напрямку виїзду з Києва. Вранці 29 грудня водій швидкої "Добробуту" не впорався з керуванням та на швидкості врізався в електроопору.
За попередніми даними, ДТП сталося, коли швидка рухалася на виклик у Софіївську Борщагівку. Транспортний засіб протаранив стовп, який накрив машину.
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Внаслідок аварії травми отримали медик-пасажир та водій.
Рух заблоковано
Швидку накрило електроопорою під Києвом / Фото Magnolia TV
- Аварія трапилася у близько 7:00 29 грудня на вулиці Пушкіна у Софіївській Борщагівці.
- Водій швидкої проїхав приблизно кілометр від Окружної дороги, коли машину занесло та відкинуло в електроопору.
- Бетонний стовп впав на дах швидкої, завдавши їй досить серйозних ушкоджень.
- Травми внаслідок зіткнення отримало двоє людей. За попередніми даними, їх ушкодження не є дуже серйозними.
Через що саме сталася аварія, невідомо / Фото Magnolia TV
На місці ДТП працюють медики швидкої, поліцейські та рятувальники. За фактом аварії з постраждалими мають відкрити кримінальне провадження, але остаточна кваліфікація події залежить від ступеня важкості травм потерпілих.
Бійці ДСНС займаються розблокуванням місця аварії, оскільки внаслідок ДТП повністю перекрито рух однією з ключових доріг з селища до Києва.