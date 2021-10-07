На Солом'янці у Києві чоловік на спір стрибнув на капот машини, яка їхала

Молодий чоловік кинувся на машину, літнього водія та дивом не зазнав травм. Інцидент стався ввечері 6 жовтня у Солом'янському районі Києва.

Відео порушення зробив відеореєстратор, встановлений на машині водія. Після інциденту чоловік поділився ним у соцмережах.

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На записі видно, як пішохід раптом вибігає на дорогу з темноти.

Стверджує, що стрибав на спір

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:55 на Єреванській вулиці у Києві.

Водій потроху набирав швидкість після повороту, коли з темряви вибіг молодий чоловік в темному одязі.

Власник машини встиг знизити швидкість до зіткнення. Але порушник цілеспрямовано стрибнув на капот автівки.

Після "збиття" пішохід нібито пояснив літньому водію, що стрибнув під машину він на спір. Поліцію на місце події не викликали. Після того, як пішохід відійшов від місця інциденту, водій спокійно продовжив рух.

У коментарях до відео в соцмережах однозначно засудили дії пішохіда та зазначили, що він міг травмуватись, а власника авто за це б судили.

Дивіться відео, як чоловік пригнув на капот машини у Києві: