На Солом'янці не розминулися патрульні й таксі Uber: уламки авто розкидало по всій дорозі

У Солом'янському районі столиці вранці 16 грудня трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Там не розминулися Renault патрульних поліцейських і Volkswagen таксі Uber.

Автівки зіштовхнулися на перехресті вулиці Народного Ополчення та Смілянської. Наразі причини аварії з'ясовують правоохоронці.

До теми У центрі Києва сталася серйозна масова ДТП із шістьома авто

Правила не для всіх

За попередніми даними, хтось із учаснсиків автотрощі намагався проскочити на червоний сигнал світлофора.

На щастя, у всіх минулося без серйозних травм.

На кадрах з місця пригоди видно, що авто поліції отримало мінімальні пошкодження, тоді як передню частину таксі буквально зім'яло – уламки його бампера від удару розкидало по всій дорозі.

Uber зачастив у зведення аварій

На Дарниці водій таксі Uber примудрився знести кілька секцій загорожі паркану та врізатися в паркан автосалону. Це трапилося ввечері 14 грудня. Виїхавши з автомийки, водій розігнався до шаленої швидкості, й на повороті у нього не спрацювали гальма.

У Києві на перехресті не розминулися патрульні й таксі: відео

Може зацікавити – міфи про шини, віра у які загрожує безпеці водіїв: дивіться відео

Текст публікації "Києва оперативного":

Uber vs Patrol Police. Не добрим ранок видався для патрульних поліцейських на Renault і таксиста Uber на Volkswagen. У Солом'янському районі вони не поділили перехрестя Народного Ополчення та Смілянської.

Хтось із учасників явно намагався проїхати на забороннений сигнал світлофора. Попередньо все обійшлося без серйозних травм. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.