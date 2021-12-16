На Солом'янці спалахнула квартира у багатоповерхівці: загинув чоловік - відео з місця пожежі

У Києві на вулиці Ушинського, 40 (за іншими даними 29) спалахнула квартира на 6 поверсі багатоповерхівки. Із неї винесли тіло чоловіка.

За інформацією телеграм-каналу "Сегодня", загиблий 1951 року народження винаймав квартиру. його звали Бойко В.

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Вогняна пастка

На місце пожежі одразу прибули медики та рятувальники ДСНС.

Оскільки вогонь перекрив доступ до квартири через вхідні двері, вони мусили задіяти спеціальну пожежну драбину, щоб проникнути всередину через вікно.

Об 11:53 вогонь на площі 20 квадратних метрів вдалося ліквідувати.

У Києві на вулиці Ушинського загорілася квартира на 6 поверсі: відео

Тексти публікацій "Києва оперативного", "Сегодня":

Палає квартира на 6-му поверсі у багатоквартирному житловому будинку, що на Ушинського, 40. На місці вже активно працюють рятувальники ДСНС. Видно, що через двері зайти не вдалося, і тому вогнеборці мусять використовувати спеціальну пожежну драбину.

Також присутні лікарі швидкої, сподіваємося, що їх допомога не знадобиться.

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Пожежа у житловому будинку у Києві, є загиблий. Горить квартира на на 6-му поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Ушинського, 29. Під час гасіння пожежі в кімнаті рятувальники виявили тіло квартировинаймача Бойка В. 1951 року народження без ознак життя. Об 11:53 пожежу на площі 20 квадратних метрів ліквідували.