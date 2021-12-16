За інформацією телеграм-каналу "Сегодня", загиблий 1951 року народження винаймав квартиру. його звали Бойко В.
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Вогняна пастка
- На місце пожежі одразу прибули медики та рятувальники ДСНС.
- Оскільки вогонь перекрив доступ до квартири через вхідні двері, вони мусили задіяти спеціальну пожежну драбину, щоб проникнути всередину через вікно.
- Об 11:53 вогонь на площі 20 квадратних метрів вдалося ліквідувати.
У Києві на вулиці Ушинського загорілася квартира на 6 поверсі: відео
Тексти публікацій "Києва оперативного", "Сегодня":
Палає квартира на 6-му поверсі у багатоквартирному житловому будинку, що на Ушинського, 40. На місці вже активно працюють рятувальники ДСНС. Видно, що через двері зайти не вдалося, і тому вогнеборці мусять використовувати спеціальну пожежну драбину.
Також присутні лікарі швидкої, сподіваємося, що їх допомога не знадобиться.
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Пожежа у житловому будинку у Києві, є загиблий. Горить квартира на на 6-му поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Ушинського, 29. Під час гасіння пожежі в кімнаті рятувальники виявили тіло квартировинаймача Бойка В. 1951 року народження без ознак життя. Об 11:53 пожежу на площі 20 квадратних метрів ліквідували.