"Soska" та "Соси…сочна…я": у Києві обговорюють провокативний неймінг нових закладів

У Києві відкрили два нових заклади – винний бар Soska на Хорива й забігайлівку "Соси...сочна...я" на Сагайдачного. У мережі кияни активно обговорюють провокативний неймінг.

Бар й сосисочну відкрили ресторатори й не приховують, що хотіли привернути увагу такими незвичними назвами. Зокрема це стосується закладу Soska, у якому продається вино з кранів.

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Провокативні заклади Подолу

Видання The Village пише, що бар відкрили керівниця Win Bar й співзасновниця львівського MAD Bars House Альона Наталенко разом з ресторатором Сергієм Мещеріновим. А провокативна назва була обрана навмисне.

Зрозуміло, що спершу з’являються інші асоціації, але ми закладали в назву тільки нашу любов до вина. Можна сказати, що ми її всмоктали з молоком матері. Тому в нашому випадку "соска" – це й провокація, і стьоб, і невід’ємна частина того, з чого починається наше життя,

– розповіла про неймінг співвласниця Альона Наталенко.

Сосисочну також відкрили відомі ресторатори, проте не вказали, хто саме. Причину "креативного" неймінгу закладу із сосисками у виданні не пояснили, пишуть на "БЖ".

Реакція киян

Київський активіст, співзасновник локації "Самосад" на Подолі Руслан Хаврюта одним з перших оцінив нові заклади. Він назвав такий маркетинг – "колхозним".

"Оральна фіксація"

Своєю чергою одеський ресторатор Alex Cooper (ресторан "Молодость", OdessaFoodMarket та KyivFoodMarket) схарактеризував неймінг нових закладів, як "оральна фіксація". Йому також захотілось відкрити ресторан на Подолі.