Бар и сосисочную открыли рестораторы и не скрывают, что хотели привлечь внимание такими необычными названиями. В частности это касается заведения Soska, в котором продается вино из кранов.

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Провокационные заведения Подола

Издание The Village пишет, что бар открыли руководитель Win Bar и соучредитель львовского MAD Bars House Алена Наталенко вместе с ресторатором Сергеем Мещериновым. А провокационное название было выбрано специально.

Понятно, что сначала появляются другие ассоциации, но мы закладывали в название только нашу любовь к вину. Можно сказать, что мы ее впитали с молоком матери. Поэтому в нашем случае "соска" – это и провокация, и стеб, и неотъемлемая часть того, с чего начинается наша жизнь,

– рассказала о нейминге совладелица Алена Наталенко.

Сосисочную также открыли известные рестораторы, однако не указали, кто именно. Причину "креативного" нейминга заведения с сосисками в издании не объяснили, пишут на "БЖ".

Реакция киевлян

Киевский активист, основатель локации "Самосад" на Подоле Руслан Хаврюта одним из первых оценил новые заведения. Он назвал такой маркетинг – "колхозным".

"Оральная фиксация"

В свою очередь одесский ресторатор Alex Cooper (ресторан "Молодость", OdessaFoodMarket и KyivFoodMarket) охарактеризовал нейминг новых заведений, как "оральная фиксация". Ему также захотелось открыть ресторан на Подоле.